وزير الأوقاف خلال زيارته بكفر الشيخ: بناء 732 مسجد جديد بتكلفة 500مليون جنيه

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه يتم ترميم وصيانة المساجد سنويًا بمبلغ 600 مليون جنيه، مضيفاُ أنه يوجد 3400 مسجد مغلق حاليًا بسبب عدم وجود ميزانية للصرف عليها.

وأضاف الوزير على هامش زيارته لمحافظة كفر الشيخ للاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، أنه يتم حالياً بناء 732 مسجد بميزانية 500 مليون جنية بمعدل مسجدين كل يوم .

وأشار الوزير، أنه تم أعطاء بناء تصاريح مساجد بالجهود الذاتية ل456 مسجد بكافة المحافظات .

وأضاف جمعة، أنه تم زيادة الإعتمادات لفرش المساجد لتصبح مليون متر مكعب من السجاد سنوياً بدلاً 365 ألف متر علي أن يتم رفع هذا الرقم ل4 مليون متر سوياً خلال السنوات العشر القادمة بحيث يتم أحلال وتجديد الفرش لكل مسجد كل 4 سنوات.

وأشار أنه سيتم ضم كل المساجد والضم نوعان الأول دعوي و صلاحيته لمدير المديرية ويفتح الباب التقديم لخطباء المكافأة

> وأضاف سيتم إعادة هيكلة فالقرية التي بها 15مسجد يكفي أداء الصلاة الجمعة في 5مساجد فقط ومدير المديرية مكلفون بإعادة الهيكلة لإعادة المسجد الجامع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقد مساء اليوم بديوان عام محافظة كفر الشيخ بحضور المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء مصطفى زقزوق محافظ البحيرة و الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف.