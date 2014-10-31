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مورينيو يطالب منتخب إسبانيا بالتعامل بـ ' عناية خاصة ' مع دييجو كوستا

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مورينيو يطالب منتخب إسبانيا بالتعامل بـ ' عناية خاصة ' مع دييجو كوستا مورينيو يطالب منتخب إسبانيا بالتعامل بـ ' عناية خاصة ' مع دييجو كوستا

لندن، (إفي): طالب المدير الفني لتشيلسي، جوزيه مورينيو، منتخب إسبانيا بالتعامل بـ"عناية خاصة" مع مهاجمه دييجو كوستا، الذي تعرض لمشاكل عضلية وفيروس معوي خلال الأسابيع الماضية ابعدته لفترة عن الملاعب.

وردا على سؤال وجه للبرتغالي خلال مؤتمر صحفي حول اذا كان كوستا جاهزا للانضمام للمعسكر التالي لمنتخب اسبانيا في نوفمبر المقبل، قال مورينيو انه لا يستطيع التدخل في هذا القرار "ليس هذا قراري، لست أنا من يتدخل في هذا الشأن ولا الذي يستطيع منعه".

وسبق لمورينيو ان اعرب عن أسفه قبل اسبوعين من عودة الدولي الاسباني-البرازيلي للالتزامات الدولية رغم الالام التي يعاني منها والتي قد تمنعه من اللعب لاحقا، الأمر الذي تسبب في غيابه بالفعل عن اخر اربعة لقاءات لتشيلسي.

وصرح "من جديد، ينبغي معاملة دييجو كوستا بعناية خاصة، سنقوم نحن أيضا بنفس الأمر. هذا فقط ما أستطيع قوله"، فاتحا الباب امام مشاركة المهاجم في مباراة البلوز امام كوينز بارك رينجرز.

وأضاف الداهية البرتغالي "دائما ما ادعم مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم عندما يكونوا في حالة جيدة وعندما يقدم نفس العناية للاعب لمساعدته على التعافي من المشاكل التي يعاني منها".

وستعلن إسبانيا عن قائمتها خلال الايام المقبلة استعدادا لخوض لقاء بيلاروسيا بتصفيات امم اوروبا 2016 منتصف نوفمبر، وودية ألمانيا بطلة العالم بعدها بثلاثة أيام.

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