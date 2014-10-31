مورينيو :كوستا مستعد للمشاركة امام كونيز بارك رينجرز

أعلن البرتغالى جوزيه موبنيو المدير الفنى لفريق تشيلسى لكرة القدم اليوم الجمعة أن نجم الهجوم دييجو كوستا لائق للمشاركة فى لقاء كوينز بارك رينجرز غدا السبت بعد شفائه من الاصابة.

كان الدولى الاسبانى قد غاب عن اربع مباريات للبلوز بسبب مشكلة فى اعلى الفخذ اثارت حالة من التوتر بين مورينيو وفيسنتى دل بوسكى المدير الفنى لمنتخب اسبانيا حول الطرف المسئول عن اصابة اللاعب.

ومع عودة كوستا للمشاركة فى المباريات اعلن مورينيو انه ليس لديه مشكلة فى مشاركة لاعبى الفريق مع منتخباتهم الوطنية ولكنه اكد فى الوقت نفسه انه يتعين متابعة الحالة البدنية لكوستا عن كثب الفترة المقبلة.

وقال مورنيو فى تصريحات للصحفيين “دائما ماساندت مشاركة اللاعبين مع منتخبات بلادهم حين يكونون لائقين لذلك و انا لست من يقف فى وجه الفريق الوطنى إذا اراد لاعب المشاركة فى صفوفه”.

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