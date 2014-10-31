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بالصور والفيديو.. قوات الأمن تتمركز بمولد “الدسوقي” فى كفر الشيخ برغم من انتهاءه

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بالصور والفيديو.. قوات الأمن تتمركز بمولد “الدسوقي” فى كفر الشيخ برغم من انتهاءه بالصور والفيديو.. قوات الأمن تتمركز بمولد “الدسوقي” فى كفر الشيخ برغم من انتهاءه

تابع اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، بمتابعة الخطة التأمينية التي وضعها، لتأمين مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي وبصحبته كافة القيادات بالمديرية بالليلة الختامية للمولد.

وأكد مدير الأمن، تأمين التجمعات البشرية فى كافة الاحتفالات ومرورها بسلام هو المؤشر الحقيقي على عودة الأمن والاستقرار بالشارع المصري، مضيفاً إن كافة العناصر التأمينية من مرور، وبحث جنائي، و مفرقعات، ومجموعات التفتيش بالكلاب المدربة الخاصة بفحص السيارات والحقائب، متواجدة حتى بعد انتهاء الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

 

 

 

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