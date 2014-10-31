نهيان بن مبارك: الدولة متقدمة صحياً

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، أن الخدمات الصحية في الدولة المتعلقة بالتشخيص والعلاج قطعت شوطاً، ووصلت إلى مصاف الدول المتقدمة، بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس، بحضور المهندس عيسى الميدور، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتورة مريم مطر، رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، في فندق غراند حياة دبي، فعاليات مؤتمر الإمارات السادس للسرطان الذي تنظمه الجمعية، بحضور 613 طبيباً ومتخصصاً من مختلف دول المنطقة.

إشادة

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بمبادرة جمعية الإمارات للأمراض الجينية لتنظيم المؤتمر، مؤكداً أهمية مثل هذه المؤتمرات والملتقيات لإكساب الأطباء المواطنين والعاملين في القطاع الطبي الخبرات العملية، وإطلاعهم على آخر المستجدات العالمية في مجالات التشخيص والعلاج.

ومن جهتها، قالت الدكتورة مريم مطر: «إن اهتمام الجمعية بتنظيم المؤتمر يأتي من إيمانها العميق بأهمية التعليم الطبي المستمر ودورها في إكساب الأطباء المواطنين الخبرات العالمية»، موضحة أن الجمعية وقّعت صباح أمس اتفاقية تعاون مع مركز تاتا في الهند الذي يعد من أكبر المراكز المتخصصة في الأورام.

وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاقية، سيتولى المركز تدريب الكوادر المحلية وتأهيلهم، للإسهام في إنشاء السجل الوطني للأورام على مستوى الدولة، منوهة بأن الدفعة الأولى من الملتحقين بالدورة التدريبية سيتم اختيارهم وترشيحهم من قِبل الهيئات الصحية التي يعملون فيها.

مناقشات

وقالت الدكتورة شاهينة داوود، رئيسة المؤتمر: «إن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام مختلف أنواع السرطانات المنتشرة في الدولة، مثل سرطان الثدي والرأس والرقبة والجهاز الهضمي والغدد الليمفاوية، وآخر وأحدث طرائق العلاج»، لافتة إلى إطلاق فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للجمعيتين الدولية والأوروبية للكبد والبنكرياس والقناة الصفراوية، لنشر أفضل الممارسات في مجال جراحة الكبد والبنكرياس والقناة الصفراوية في الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، شهد مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية، صباح أول من أمس، نقلاً مباشراً لأربع عمليات للسرطان عبر الأقمار الصناعية من مستشفى تاتا في الهند الذي يعد من أكبر المستشفيات المتخصصة في الأورام للمشاركين في ورشة العمل التي تسبق انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات السادس للسرطان.

أفراح المنصوري

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان محمد مرخان المنصوري بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة ناصر سعيد بن جديد المنصوري في قاعة الوثبة في مدينة أبوظبي. كما حضر الحفل الشيخ منصور بن محمد بن بطي والشيخ زايد بن محمد بن بطي وسيف جعفر بن مرخان الكتبي .