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مجهولون يحتجزون ركاب طائرة مصرية بمطار حربي بليبيا فور وصولهم

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مجهولون يحتجزون ركاب طائرة مصرية بمطار حربي بليبيا فور وصولهم مجهولون يحتجزون ركاب طائرة مصرية بمطار حربي بليبيا فور وصولهم

قال أحمد حاتم مواطن من محافظة الدقهلية، إنه تم احتجاز شقيقه إبراهيم -نجار مسلح- يبلغ من العمر 37 عامًا، ومجموعة من الشباب، من قبل مجهولين، عقب وصول طائرتهم أمس إلى مطار معاذة الحربي بليبيا والتى كانت تقل ما يقرب من 300 راكب.

وأضاف شقيق المحتجز: طائرة شقيقي خرجت من مطار برج العرب يوم الأربعاء الماضي، ووصلت يوم أمس الخميس لمطار معاذة الحربي حوالي الساعة الـ 10 مساءًا،  بعدها حاولنا الاتصال به لكننا لم نصل لشيئ، وأخبرنا مجموعة من الناس بالمطار إنه تم احتجاز من كانوا على متن الطائرة بداخل المطار.

ومن ناحية أخرى أفادت مصادر بمطار برج العرب، إن الطائرة التي كان على متنها الركاب قد عادت مرة أخرى وأن بعض الركاب المصريين كان لديهم مشكلة خاصة بالجهة التى حصلوا على التاشيرة منها .

 

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