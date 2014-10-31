“الزراعة” تحقق فى واقعة تعرض 2 مليون طن قمح للتلف بصوامع”التموين”

أرسلت وزارة الزراعة مذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية للاستفسار عن تعرض 1.8 مليون طن قمح بالشون للتلف وفقا لما أدلى به المحاسب هشام كامل المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع لبعض وسائل الإعلام مؤخرًا.

وقال مستشار قطاع الرقابة إن هناك ما يقرب من 50% من مخزون القمح لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة وفروعه بالمحافظات مهدد بالتلف؛ بسبب سوء حالة الشون الترابية وعدم تدوير القمح بجانب تعرضه لعوامل التلوث والرطوبة وعوادم السيارات ومخلفات الحشرات والقوارض وعدم التبخير.

وأضاف إن هذا الأمر ينعكس سلبا على جودة القمح الذي يتم طحنه لإنتاج الرغيف المدعم للمواطنين بما يستوجب من الزراعة والتموين اتخاذ كل الإجراءات لتأمين وضع الشون لحماية القمح من التلف والفساد بعد ضبط كميات منه منتهية الصلاحية في بعض محافظات الوجه البحرى من قبل الإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة وفرعها بمحافظة كفر الشيخ”.