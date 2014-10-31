توم كروز يواعد ليندسي لوهان سراً

كشفت مصادر صحافية عن أنّ النجمين العالميين Tom Cruise و Lindsay Lohan يتواعدان بالسر منذ فترة، ويعيشان علاقة عاطفية بعيدة عن أعين الإعلام.

ووفقاً لصحيفة People الأمريكية، فإنّ Lohan ابنة الـ 28 عاماً تخلصّت من عقدة فارق العمر في العلاقات العاطفية، بعدما تقرّبت من Cruise البالغ من العمر 52 عاماً، لأنّها تحبّه بكلّ صدق.

وقالت Lindsay لإحدى صديقاتها: "Tom Cruise هو أكثر رجل جذاب رأيته في حياتي، وهو الوحيد القادر على إخراجي من أزماتي ومشاكلي النفسية التي أعاني منها منذ فترة طويلة".

وفي حين أكّدت العديد من المصادر صحّة العلاقة بينهما، إلا أنّ مصدراً آخر نفى كلّ ما أشيع، وقال: "هذه الكذبة مضحكة جداً.. Tom لم ولن يواعد Lohan، فهو قد يبني معها صداقة بحكم الزمالة التي تجمعهما، لكنه بالتأكيد لن يقع في غرامها".

يُشار إلى أنّ الكثير من الأخبار انتشرت، منذ فترة، وتُفيد بأن Cruise تخطى أزمته العائلية ويعيش أوقاتاً جميلة، بعد أن ارتبط بعلاقة عاطفية مع النجمة Laura Prepon .

هنا، لا بدّ من ذكر أنّ الممثل العالمي Tom Cruise كان متزوجاً من الممثلة والعارضة Katie Holmes، لكنهما انفصلا في صيف عام 2012، بعد زواجهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في إيطاليا، ولهما ابنة تدعى ،Suri وهي من أكثر الأطفال دلالاً وثراء في العالم.

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