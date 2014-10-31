السعودية "شهد أمين" تحصد جائزة أفضل فيلم من مهرجان أبوظبي السينمائي

أعلنت رئيسة لجنة التحكيم فريدة بليزي والأعضاء إبراهيم الحساوي وفاطمة الرميحي وعبد الله صالح وهشام زمان عن أسماء الفائزين في مسابقة أفلام الإمارات في مهرجان أبوظبي السينمائي، فحصد الجائزة الأولى فيلم "حوريه وعين" للمخرجة السعودية شهد أمين وتدور قصته حول فتاة صغيرة تكتشف السرّ الرهيب وراء قيام والدها بزراعة اللآلئ السوداء، وفاز بالجائزة الثانية فيلم "كشك" للمخرج الإماراتي عبد الله الكعبي والذي يتمحور حول عجوز وحيدة تنتظر عودة ابنها، يُغمى عليها بينما كانت تحمل حمولة ثقيلة من الخشب. يوقظها عابر سبيل يشبه ابنها، فتدعوه إلى خيمتها وتذهب لجلب بعض الطعام لتقدمه له. عندما تعود تجد أنه رد لها جميل لطفها بالسرقة. أما جائزة لجنة التحكيم فكانت من نصيب الفيلم الكرتوني "البنت والوحش" للمخرج الإماراتي محمد فكري وتدور قصة فيلمه حول صياد يطارد وحشاً في الغابة ليثبت أحقّيته بالعرش بعد والده ولكنه سيعثر هناك على فتاة غامضة تعيش مع الوحش. جائزة أفضل فيلم إماراتي كانت من نصيب فيلم "الجارة" للمخرجة نايلة الخاجة ونال توماس هاينس جائزة أفضل تصوير عن فيلم "حورية والعين" وجائزة أفضل سيناريو كانت من نصيب مزنة المسافر كاتبة سيناريو فيلم "تشولو" وجائزة أفضل منتج من العالم العربي حصدها المخرج الإماراتي عبدالله الكعبي عن فيلمه "كشك". وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، نال الجائزة الأولى فيلم "مروان الملاكم" للمخرج الإماراتي حسن كياني.

كما أعلن رئيس لجنة التحكيم بسام الذوادي والأعضاء الكسندر شارليه ومايكي ميا هونه وهالة لطفي وغوستافو تاريتو عن الفائزين بمسابقة الأفلام الدولية القصيرة حيث حصد جائزة أفضل فيلم روائي قصير "الرجل مع كلب" للمخرج المغربي كمال لزرق والذي تدور قصته حول رجل يدعى يوسف منبوذ ومنعزل صديقه الوحيد هو كلبه «شاغاداي». ذات ليلة على الشاطئ، يختفي كلبه وللعثور عليه يجب أن يقوم بمغامرة خطرة في الأحياء الفقيرة في الدار البيضاء. وفاز روبيرتينو زامبرانو و ميلسيا جونسون بجائزة أفضل فيلم وثائقي "الحب في زمن جنون آذار" وجائزة أفضل فيلم كرتوني كانت من نصيب فيلم "أنا + هي" للمخرج الأميركي جوزيف أوكسفورد. ونال فيلم "أب" للمخرج لطفي عاشور جائزة أفضل فيلم من العالم العربي.

في فئة الأفلام الروائية القصيرة للطلبة، نال الجائزة الأولى فيلم "لحظات مشوهة" للمخرجة عليا الشمشي والجائزة الثانية لفيلم "مستوى" للمخرجين الحمزه السدر وابراهيم محمد والجائزة الثالثة لفيلم "الإنتماء" لجود العامري.أما في فئة الأفلام الوثائقية القصيرة للطلبة، فنال الجائزة الأولى فيلم "زهره الثلج" للمخرجة شيرين أبو عوف والجائزة الثانية لفيلم "حكاية لؤلؤة" للمخرجتان مريم سليمان وشيخة العامري والجائزة الثالثة لفيلم " خلف جدران المدرسة " لـ أسماء حناوي.