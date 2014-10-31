ليلة بوليوودية بطلتها بريانكا تشوبرا في مهرجان أبو ظبي

ضمن فعاليات مهرجان أبو ظبي السينمائي، أقيمت ليلة بوليوودية، كانت بطلتها بريانكا تشوبرا، التي مرّت على السجّادة الحمراء، إلى جانب الفنانين: إيليا افرام وفريق استعراضيّ راقص مكوّن من حوالى مائة وأربعين فرداً، فيما كان أيضاً على السجادة الحمراء من النجوم العرب: داوود حسين، محمد كريم، محمد منصور، أحمد بدير، حسن يوسف وعمرو واكد. وبعد مراسم السجادة الحمراء، بدأ العرض الاستعراضي البوليوودي، الذي أبهر الحضور، حيث كان المسرح معدّاً بالإضاءة والألوان، فقدّمت الفرقة الاستعراضية عرضاً راقصاً غنائياً، تتطلب تبديل الملابس عدّة مرات، و قدّمت خلاله بريانكا عرضاً خاصاً مع الفرقة الاستعراضية، نالت به إعجاب الحاضرين، تصفيقاً وتصفيراً. كذلك، قدّمت إيليا افرام عرضاً، اختتمته بمزاح مع الحضور، حيث توجّهت بسؤال الجمهور عمّن يريد أن يتزوّجها، قبل أن يقع اختيارها على شاب بريطاني الجنسية، دعته إلى اعتلاء المسرح، حيث مازحته، وسألته عدّة أسئلة؛ فكان ذلك ضمن استعراضها، ثمّ شكرته. واستمرّ العرض حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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