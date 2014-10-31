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في حفل توزيع جوائز أفلام الإمارات ..نايلة الخاجة الأفضل

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في حفل توزيع جوائز أفلام الإمارات ..نايلة الخاجة الأفضل في حفل توزيع جوائز أفلام الإمارات ..نايلة الخاجة الأفضل

الجمعة 31-10-2014 18:03

في حفل اقيم أمس في أبو ظبي بفندق قصر الامارات أعلن مهرجان "أبوظبي السينمائي" عن أسماء الفائزين في مسابقة أفلام الإمارات ومسابقة الأفلام الدولية القصيرة.
وقبل بدء الحفل على بوابة القاعة أقيم إحتفال إماراتي وهي الرقصة الإمارتية الشهيرة "اليولة " وأحتفل معهم بعض الحضور وشاركهم الرقصة والتقاط الصور التذكارية، ثم جاءت اللحظة الحاسمة للإعلان عن اسماء الفائزين
الأفلام الفائزة
حصلت المخرجة شهد أمين الجائزة الأولى في مسابقة أفلام الإمارات، فئة الأفلام الروائية القصيرة 2014، عن فيلمها "حورية وعين"، كما حصل المخرج الإماراتي عبد الله الكعبي الجائزة الثانية في الفئة نفسها عن فيلم "كشك"، وحصلت المخرجة نايلة الخاجة على جائزة أفضل فيلم إماراتي وهو "الجاره"
فيما حصل فيلم "مروان الملاكم للمخرج حسن كياني الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، أما بالنسبة لمسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة للطلبة، ففاز بالجائزة الأولى "زهرة الثلج" للمخرجة أبو عوف أما الجائزة الثانية فذهبت لفيلم "حكاية لؤلؤة للمخرجتين مريم سليمان وشيخه العامري فيما ذهبت الجائزة الثالثة للمخرجة أسماء حناوي عن فيلم" خلف جدران المدرسة" وجوائز أخرى عن أفضل تصوير وافضل سيناريو إلى جانب تنويه خاص من أعضاء لجنة تحكيم المسابقة لبعض الأفلام المشاركة من بينها" قوس قزح" و "زينب" ويعرض حالياً.
وفي فئة الأفلام الدولية القصيرة، حصد الإماراتي عبد الله الكعبي على جائزة أفضل منتج من العالم العربي عن الفيلم القصير «كشك»، في مسابقة الأفلام الدولية القصيرة 2014، فيما حصد جيريمي روشينيو
مع الفيلم القصير «الفتاة الآلية» إخراج ستيفاني كابدوفيلا على جائزة أفضل منتج، وخطف جائزة أفضل فيلم من العالم العربي فيلم «أب» للمخرج لطفي عاشور، وحصد «الرجل مع كلب» جائزة أفضل فيلم روائي قصير للمخرج كمال لزرق، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم «الحب في زمن جنون آذار» من إخراج ميلسيا جونسون، روبيرتينو زامبرانو، وحاز جائزة أفضل فيلم تحريك « هو + هي» إخراج جوزف أوكسفورد.

وسيدل الستار عن فعاليات مهرجان أبو ظبي مساء اليوموسيتم الإعلان عن جوائز أفلام اللؤلؤة السوداء.

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سيدتي

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