تدهور صحّة أماندا بينز يجبرها على ملازمة المصحّة

يبدو أنّ خروج النجمة Amanda Bynes من مصحّة الأمراض النفسية لن يكون أبداً بنفس سهولة دخولها إليها.

فبعد أن كان من المتوقّع أن تمضي Amanda أيّاماً قليلة هناك، اضطرت إلى تمديد فترة علاجها وإقامتها داخل مصحّة الأمراض النفسية لمدة شهر إضافيّ، إثر تدهور حالتها النفسية.

وقد قرّر الأطباء المختصّون، بعد ملاحظة تدهور صحّة النجمة الأمريكيّة وعدم استجابتها للعلاج، تمديد إقامتها في المصحّة.

يُذكر أن Amanda Bynes، البالغة من العمر 28 عاماً، كانت قد قرّرت قطع علاقتها بعائلتها نهائيّاً، بعد أن وضعها والداها في مركز للرعاية النفسيّة، في لوس أنجلوس، لكثرت مشاكلها وسلوكيّاتها الغريبة.

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