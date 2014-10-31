صفعة قاسية لكيفانش تاتليتوغ إيقاف "ليث ونورا2"بسبب قلة المشاهدة

قرر السيناريست التركي جنكيز سيمرجي أوغلو والمنتج كريم شاتاي إنهاء الموسم الثاني لمسلسلهما التاريخي "السيد كورت وشورى" الشهير عربياً باسم "ليث ونورا"، بعد أن تبين لهما أن تعديل السيناريو وإضافة أحداث وشخصيات جديدة عليه لم تكن كافية لتغيير تصنيفه الأسبوعي، فبقيت نسبة مشاهدته الشعبية متدنية أمام المسلسلات المنافسة الأخرى، التي تحقق نسب مشاهدة أفضل منه.

حتى أنّ مبيعات حق عرض الموسم الأول منه لقنوات أجنبية أيضاً لم تكن كافية، فاتخذت قناة "ستار "التركية قرارها بإيقاف عرضه بعد ثلاث حلقات تماماً، لتكتب كلمة الوداع لسيد كورت وشورى، وسيخسر عدد كبير من العاملين فيه وظائفهم.

وبذلك يكون هذا العمل الأقل نجاحاً والأضعف جماهيرياً لنجمه الشهير كيفانش تاتليتوغ وشريكته بالبطولة: فرح زينب عبد الله وضيفة الشرف: فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء التي لم تنجح في رفع نسبة مشاهدته.

فقد خان الحظ كيفانش الذي نجح في أعماله السابقة: مثل "نور" و"ميرنا وخليل" و"العشق الممنوع" و"شمال وجنوب – عودة مهند" التي حققت نجاحاً جماهيرياً وفنياً أكبر وجعلته من أعلى نجوم تركيا أجراً بعد النجمين الشهيرين نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار وخالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان.

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