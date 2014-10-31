محمد عبده لم يفسد العلاقة بين دنيا بطمة وكارمن سليمان

نشرت الحائزة على لقب أراب أيدول في موسمه الأول كارمن سليمان، عبر إنستغرام، صورة تجمعها بزميلتها المغربية دنيا بطمه، وهي برفقة حلا الترك، ابنة زوج دنيا. وعلّقت كارمن على الصورة فكتبت: "مع حبيبتي دنيا بطمة، وحشتيني أووي". وهو ما يشير إلى هدوء الأجواء بينهما، بعد أن أشارت دنيا سابقاً إلى أنها لا تقبل على الإطلاق أن تظهر "موديل" في كليب لمحمد عبده؛ وذلك عقب ظهور كارمن مع محمد عبده في كليب "طيري معي"، على الرغم من أن كارمن قد شدّدت بالقول: "أنا ليست موديل في الكليب بل ضيفة شرف".