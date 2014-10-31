بالفيديو.. ضبط مسئول بتنظيم الإخوان بالإسكندرية بحوزته أسلحه نارية وقنابل دخان

تمكنت قوات أمن الإسكندرية، من ضبط أحد مسؤلى تنظيم الإخوان الإرهابى، يقوم بإدارة ما يسمى بمجموعة العمليات النوعية و التى يستخدمها تنظيم الإخوان الإرهابى فى إستهداف رجال الشرطة و القوات المسلحة و تخريب المنشأت الهامة و الحيوية بالإضافة إلى قيامة بإدارة صفحات بموقع التواصل الأجتماعى ” فيس بوك ” يدعو فيها إلى قطع الطرق بأستخدام مخلفات الزيوت و إتلاف ماكينات صرف النقود الأليه بالأضافة إلى الدعوة لأستهداف سيارات الشرطة و تجميع بعض البيانات عن ضباط الشرطة و عناوينهم و إستهدافهم .

وضُبط بحوزة المتهم على فرد خرطوش، و21 طلقة خرطوش، و فارغ طلقة ، سيف، و مطواة، و 15 دائرة كهربائية، وكمية من اللافتات و الشعارات التحريضية و الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى، و كمية من الهواتف المحمولة و أجهزة الحاسب الألى، و8 عبوات لمواد شديدة الأشتعال، و30 زجاجة قنابل دخان – مبلغ مالى 3900 جنيهاً )

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإنتمائه للجماعة الأرهابية و تلقيه تكليفات و دعم مالى من قيادات تنظيم الأخوان الإرهابى الهاربين بالخارج للقيام بإدارة تلك العمليات العدائية، كما أقر بما توصلت إليه التحريات و المعلومات من قيامة بإدارة صفحات عبر شبكات التواصل الإجتماعى بهدف زعزعة الأمن .

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