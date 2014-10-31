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بالفيديو.. ضبط مسئول بتنظيم الإخوان بالإسكندرية بحوزته أسلحه نارية وقنابل دخان

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بالفيديو.. ضبط مسئول بتنظيم الإخوان بالإسكندرية بحوزته أسلحه نارية وقنابل دخان بالفيديو.. ضبط مسئول بتنظيم الإخوان بالإسكندرية بحوزته أسلحه نارية وقنابل دخان

تمكنت قوات أمن الإسكندرية، من ضبط  أحد مسؤلى تنظيم الإخوان الإرهابى، يقوم بإدارة ما يسمى بمجموعة العمليات النوعية و التى يستخدمها تنظيم الإخوان الإرهابى فى إستهداف رجال الشرطة و القوات المسلحة و تخريب المنشأت الهامة و الحيوية بالإضافة إلى قيامة بإدارة صفحات بموقع التواصل الأجتماعى ” فيس بوك ” يدعو فيها إلى قطع الطرق بأستخدام مخلفات الزيوت و إتلاف ماكينات صرف النقود الأليه بالأضافة إلى الدعوة لأستهداف سيارات الشرطة و تجميع بعض البيانات عن ضباط الشرطة و عناوينهم و إستهدافهم .

وضُبط بحوزة المتهم على فرد خرطوش، و21 طلقة خرطوش، و فارغ طلقة ، سيف، و مطواة، و 15 دائرة كهربائية، وكمية من اللافتات و الشعارات التحريضية و الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى، و كمية من الهواتف المحمولة و أجهزة الحاسب الألى، و8 عبوات لمواد شديدة الأشتعال، و30 زجاجة قنابل دخان – مبلغ مالى 3900 جنيهاً )

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإنتمائه للجماعة الأرهابية و تلقيه تكليفات و دعم مالى من قيادات تنظيم الأخوان الإرهابى الهاربين بالخارج للقيام بإدارة تلك العمليات العدائية، كما أقر بما توصلت إليه التحريات و المعلومات من قيامة بإدارة صفحات عبر شبكات التواصل الإجتماعى بهدف زعزعة الأمن .

 

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