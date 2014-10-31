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بالصور.. بدء عرض “طقوس الموت والحياة” على مسرح الطليعة للسنة الثانية

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بالصور.. بدء عرض “طقوس الموت والحياة” على مسرح الطليعة للسنة الثانية بالصور.. بدء عرض “طقوس الموت والحياة” على مسرح الطليعة للسنة الثانية

بدأت أولى ليالي العرض المسرحي “طقوس الموت و الحياة” مرة أخرى من جديد للسنة الثانية على مسرح الطليعة قاعة “زكى طليمات”، أمس الخميس، بحضور الفنان جمال عبد الناصر والفنانة فاطمة الكاشف، ونجوم برنامج المواهب ” Arab Idol- أرب ايدل” في الموسم الثاني مرفت وجدي وإيمان عبد العزيز.

كان العرض قد شارك فى عدد من المهرجانات الدولية و المحلية ، حيث فازت نهى لطفى بجائزة أفضل ممثلة دور أول ، كما فازت الفنانة فاطمة محمد على بجائزة أفضل ممثلة دور ثانى فى المهرجان القومى للمسرح المصرى ” الدورة السابعة”، كما مثل العرض فى فعاليات مهرجان ” 24 ساعة مسرح للمحترفين بكاف” بتونس، و كان ضيف شرف مهرجان ” المسرح المحترف ” بالجزائر.

عرض “طقوس الموت والحياة” بطولة محمود عزت، نهى لطفى،فاطمة محمد على، مايكل ناجى، والطفل حازم عبد القادر، اشعار د. مصطفى سليم ، ديكور وملابس د.احمد عبد العزيز ، اضاءة د. رامى بن يمين، تصميم حركى كريمة بدير، تأليف موسيقى والحان احمد مصطفى ديدو، توزيع الهامى دهيمة،تصحيح لغوى محمد الخيام، دعاية مينو، تأليف د. عصام عبد العزيز، واخراج مازن الغرباوى.

وفي نفس السياق أشاد الحضور من الجمهور بالعرض وعبروا عن إعجابهم بفريق العمل والتقطوا بعض الصور التذكارية معهم على خشبة المسرح.

 

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