وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بالمجمع الإسلامي الكبير بالخارجة

كتب : شرف غريب منذ 9 دقائق

يلقي الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بالمجمع الإسلامي الكبير بمركز الخارجة، وذلك في إطار زيارته لمحافظة الوادي الجديد؛ لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات، ولقاء الأئمة والدعاة لمناقشة مشاكلهم وبحث حلول لها، بحضور اللواء طارق مهدي، محافظ الوادي، والقيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي مدينة الخارجة، كما يلقي أعضاء الوفد المرافق للوزير الخطبة في أكثر من مسجد بالخارجة.

يلقي خطبة الجمعة الدكتور عصام سلطان، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمسجد الجمعية الشرعية، والدكتور سلامة عبد القوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف في مسجد معاذ بن جبل، بحي الخارجة القديمة، ويخطب الدكتور عبده مقلد، رئيس القطاع الديني في مسجد ناصر، ويلقي الخطبة في مسجد الغابة الدكتور جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف.