إطلاق رحلات طيران مباشر بين العاصمة الجورجية وشرم الشيخ الأحد المقبل

بحث وزير السياحة هشام زعزوع سفير جورجيا بالقاهرة آرتشيل دزوليا شفيلى سبل التعاون السياحي بين البلدين وتشغيل خطوط طيران بينهما، يأتي ذلك استكمالاً للجهود المتواصلة لفتح اسواق سياحية جديدة من شأنها إثراء الحركة السياحية الوافدة لمصر.

واستعرض الطرفان ملامح التعاون المشترك بين مصر وجورجيا في مجال السياحة، حيث أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وجورجيا عام 2000 وكذلك برنامج عمل مشترك.

وأكد الوزير أهمية تفعيل اتفاقات التعاون السياحي الموقعة بين البلدين وضرورة تشغيل خطوط طيران مباشر بين مصر وجورجيا، لدفع عجلة السياحة الوافدة للأمام، حيث أن كافة الرحلات القادمة من جورجيا تتم عبر خطوط طيران غير مباشر.

وقال انه بحث إمكانية تدشين خط طيران مباشر من جورجيا إلى القاهرة، خاصة وأن مدينة جورجيا تقع في وسط منطقة القوقاز، وأنها في حالة تشغيل خط طيران مباشر تصبح محطة توقف هامة تربط مصر بكل دول القوقاز.

وأضاف زعزوع إنه تقرر البدء فى تسيير خط طيران مباشر بقيام رحلتين طيران أسبوعيا بين العاصمة الجورجية تبليسى ومدينة شرم الشيخ الأحد المقبل، واصفا هذه الخطوة بالإنجاز الكبير للبلدين، حيث ستكون تبليسى نقطة انطلاق للعديد من الدول المجاورة، مما يساعد على زيادة أعداد السائحين لشرم الشيخ.

من جانبه قال سفير جورجيا بالقاهرة أن السفارة تعرب عن امتنانها لكل من وزير الطيران المدنى ووزير السياحة وهيئة الطيران المدنى ومحافظ جنوب سيناء، لما قدموه من مساعدات لإنجاز تلك الخطوة المهمة فى العلاقات المصرية الجورجية التى ستعمل على دعم تلك العلاقات ، لافتا الى أن تدشين خط طيران مباشر بين جورجيا ومصر يعد اتفاق تاريخي ونقطة تحول وانطلاق للعلاقات المصرية الجورجية .

أ ش أ