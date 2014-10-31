ميركل لبوتين: أوروبا لن تعترف بانتخابات شرق أوكرانيا

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي ان الانتخابات التي ستجرى في شرق أوكرانيا يوم الأحد غير مشروعة ولن تنال اعترافا من قادة أوروبا، وذلك حسبما ذكرت “وكالة رويترز للأنباء”.

وقال جورج شترايتر المتحدث باسم ميركل في مؤتمر صحفي، إن ميركل وبوتين أجريا الاتصال الهاتفي بمشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.

وأضاف أنه خلال الاتصال كانت هناك آراء مختلفة بشأن “ما يسمى انتخابات” في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من قبل الانفصاليين.

وقال المتحدث “شددت ميركل وأولوند على أنه سيكون هناك اقتراع معترف به فقط إذا أجري وفق القانون الأوكراني” مضيفا ان الاقتراع سيكون انتهاكا لاتفاق مينسك ويعقد أكثر الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث “الحكومة الألمانية لن تعترف بهذه الانتخابات غير المشروعة”، مضيفًا أن القادة الأوروبيين متحدون بشأن هذا الموضوع واتفقوا على ذلك في قمة عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل.

وقال المتحدث إن القادة الأربعة رحبوا مع ذلك بالاتفاق الأخير بين روسيا وأوكرانيا بشأن إمدادات الغاز الروسي.

وأضاف أن الجميع اتفقوا على ضرورة أن يضع الطرفان نهاية للعنف في شرق أوكرانيا وأن يعززا وقف إطلاق النار الهش في شرق أوكرانيا.

وقتل أكثر من 3700 شخص في القتال بشرق أوكرانيا حيث يسعى الانفصاليون الموالون لموسكو للاتحاد مع روسيا.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ سبتمبر ايلول لكن وقعت أحداث عنف متفرقة في شرق أوكرانيا منذ ذلك الحين.