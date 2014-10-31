وزير التعليم يشهد تخريج دفعة مدرسة المتفوقين الأولى بـ6 أكتوبر

شهد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، حفل تخرج طلاب الدفعة الأولى من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، وتضم 85 طالبا، بحضور محافظي القاهرة الدكتور مصطفى السعيد والجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، وأعضاء مجلس إدارة مدارس المتفوقين، ومدير المدرسة ومعلميها وأولياء أمور الطلاب، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، أن مدرسة المتفوقين بالسادس من أكتوبر ومدرسة المتفوقات بالمعادي والمدارس الجديدة من هذه النوعية التي سوف يتم افتتاحها، أمل مصر ومستقبلها، لأنها مسؤولة عن تخريج العلماء.

ووافق «أبو النصر»، على إطلاق اسم الطالب محمود معوض على الدفعة الأولى من مدرسة المتفوقين، والذي توفى غرقا منذ حوالي شهرين، بعد حصوله على الشهادة الثانوية من المدرسة، بناء على طلب زملائه بالدفعة.

وقدم الوزير، الشكر إلي إدارة المدرسة ومعلميها، مشيرا إلى دورهم الكبير في نجاح الطلاب وتفوقهم، كما شكر أولياء أمور الطلاب لتشجيع أبنائهم وتوجيههم ورعايتهم، ووجه الشكر أيضا إلي المحافظين لدعمهم مدارس المتفوقين، وإلى الدكتور عمرو عزت سلامه نائب رئيس مجلس إدارة مدارس المتفوقين، قائلا إنه «الأب الروحي لهذه المدارس».

وأكد «أبو النصر»، في كلمته بالحفل، أن لدينا ميراثا كبيرا، لذا وجب علينا أداء أعمال كثيرة فيما يخص الأبنية التعليمية، الصيانات، المناهج، والجودة، مشيرا إلى أنه بني حتى الآن 23 ألف فصل، موزعة على 1400 مشروع على مستوي مصر كلها، بالإضافة إلي تغيير 30% من المناهج، ومن بينها كتابا اللغة الفرنسية والألمانية بالتعاون مع المركزين الثقافي الفرنسي والألماني.

وأكد سعيد التهامي، الطالب بكلية الهندسة جامعة بنها، أحد طلاب الدفعة الأولى، أن نظام الدراسة بمدرسة المتفوقين مرن، ويعمل على إحداث نقلة فكرية للطلاب، بالاعتماد على العمل داخل مجموعات، ويعرف كل طالب دوره فيها والعمل الذي يجب أن يؤديه، بينما أشار حمادة أحمد فتحي، مدير المدرسة، إلي أن المناهج الدراسية بالمدرسة تعتمد على المشروعات، حيث يقوم الطلاب بإعداد مشروعات في الموضوعات والتحديات الموجودة بالمجتمع كالتلوث، معالجة المياه، البناء والاتصال، مشيرا إلي أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ليست فقط تطويرا للعملية التعليمية في مصر، ولكنها تطوير للمجتمع كله في مجال العلوم.

وأضاف «فتحي»، أن خمسة من طلاب الدفعة الأولى حصلوا على منح لتكملة دراستهم في إيطاليا، فيما حصل عدد مماثل من الطلاب على منح للدراسة في الولايات المتحدة.

وفي ختام الحفل، وزع الدكتور محمود أبو النصر شهادات التخرج على طلاب الدفعة الأولي، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق.