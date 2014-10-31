استوحي ديكورك من معرض %100 دزاين اللندني

ككلّ عام، تعود العاصمة البريطانية "لندن" إلى احتضان معرض (مائة بالمائة دزاين) Design 100% لفنون الديكور والتصميم الداخلي المعاصر، الذي يشكّل الحدث الأكبر والأكثر أهميّةً وتأثيراً على صعيد العالم.

وفي يوم الإفتتاح، كان "سيدتي نت "حاضراً ومراقباً لطوابير الدخول الطويلة، التي تزاحم عليها عشّاق الديكور وصنّاعه،

مع المئات من وسائل الإعلام، التي جاءت لرصد آخر ما ابتكرته خيالات الفنّانين، في مجال تصميم وتأثيث المكاتب والمطابخ والحمّامات وغرف النوم والمعيشة وصالات الفنادق والحدائق، مع عروض لأبرز خطوط الموضة في مجال تزيين الجدران والإضاءة والمنسوجات والأرضيّات وفنون الخشب واللدائن المصنعة.

وقد استقطب المعرض في دورته العشرين لهذا العام أعداداً كبيرةً من المصمّمين من أنحاء العالم المختلفة، مثل: فرنسا وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك وألمانيا وهنغاريا وتشيلي وإيطاليا واستراليا واليابان وهولندا والسويد والبرتغال والصين.

وتوزّعت المعروضات على أجنحة وفضاءات مركز "ايرلس كورت" Earls Court الضخمة، وتنوّعت ما بين عروض الشركات ودور التصميم الشهيرة مثل: "فترا" Vitra و"نول" Knoll و"بوس ديزاين" Boss Design و"هيرمان ميلر" Herman Miller و"ماغي" Magi، و"لامهلتس" Lammhults و "كناربس" Kinnarps و"ديدغود" Deadgood،

إضافة إلى عروض المواهب الشابة الواعدة التي تضيف على الحدث مزيداً من الحيوية و"الفانتازيا"، عبر أفكارها الجريئة الغارقة في الفن والخيال. وهذه الأخيرة تجد في هذا المعرض فرصة للتواصل مع العالم، وهذا هو جزء من فلسفة العاصمة "لندن"، التي دأبت دائما على منح المواهب الصغيرة فرصة كي تكبر وتتطور لتحتل موقعها في المستقبل.

ومن أجل تقليل الزحام وإتاحة فرصة أكبر للتعرف على المعروضات، قامت ادارة المعرض بتوزيع أيام وساعات العرض

على الجمهور الكبير، الذي يتوافد يومياً؛ فهنالك وقت خاص للإعلاميين، وآخر للتجّار، وثالث للشركات، وآخر لعموم الناس. وقد تميزت هذه النسخة من هذا المعرض بتركيزها على فنون الإضاءة والديكور المستقبلي وتوفير الطاقة واستثمار الفضاءات الصغيرة.

"سيدتي نت" عاد لقارئاته من Design 100% بهذه اللقطات، التي ترسم بعضاً من ملامح موضة الديكور لهذا العام.

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