خليجيات يتحدثّن عن اختبارهّن لشامبو Elvive

بعد فترة من إطلاق بديل الزيت المغذّي للشعر منElvive،

الذي لاقى نجاحاً باهراً، والهادف إلى تحقيق حلم المرأة العربيّة في الحصول على شعر رائع وصحّي،

أطلقت لوريال مستحضرات Elvive، الشامبو المغذّي الأوّل في العالم العربي، الذي يتميّز بملاءمته مشاكل الشعر المحدّدة وتقديمه تغذية صحيّة للشعر، بالإضافة الى بلسم الشعر الزيتي المغذّي والماسك، والزيت المغذّي للشعر الجاف.

وحرصاً من لوريال على تلبية حاجة المرأة العربيّة للحصول على الشعر المثالي، والتأكيد على ذلك، اختيرت خمس سيّدات عربيّات، من مناطق مختلفة من العالم ، لاختبار واستعمال المجموعة الجديدة Elvive،على مدى أسابيع متتالية. وبعد هذه الفترة، قامت كلّ من هذه السيدات بإبداء رأيها الخاصّ عن تجربتها باستعمال شامبو والبلسم الجديد من L'Oreal.

فإليك سيدتي، آراء السيدات:

- دانيا غانم- دبي

بعد استعمال دانيا الشامبو والبلسم لأسابيع عدّة، قالت: إنّ الفرق كان واضحاً، فبات شعري أنعم وغير متطاير.

والمميّز أيضاً في هذا المنتج، أنّه لا يغيّر من طبيعة الشعر.

ـ سارة كسّاب- دبي- سيّدة منزل-

قالت سارة إنّ طبيعة شعرها جافّة ومتطايرة، ولكن بعد استعمالها الشامبوالخاصّ للشعر الجاف، كما البلسم، بات شعرها ناعماً وغير متطاير.

ـ رازان سعيد- دبي- مدرّسة

يتميّز شعر رازان بأنّه مجعّد وكثير التشابك، وبعد استعمالها شامبو وبلسم لوريال ،أصبحت نوعيّة شعرها أجمل وأكثر حيوية.

ـ مجد عساف- الرياض- مصمّمة مجوهرات

قالت مجد إنّ شعرها بات أقل تشابكاً وسهل التسريح، كما بات أكثر لمعاناً.