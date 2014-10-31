Scholl Velvet Smooth: الحل الأمثل لإزالة طبقات الجلد القاسية والميتة

نعيش في عالم يتطور بخطى متسارعة، الأمر الذي يدفعنا ربما إلى إغفال العناية بأقدامنا وتحويلها إلى نشاط غير ذي أهمية في برنامجنا اليومي.

تتحمل قدماكِ العبء الأكبر في كل خطوة تقومين بها، وتفقدان الرطوبة وتبدأ طبقات الجلد الميتة بالتشكل نظراً لتعرضهما المتكرر لظروف المناخ الحار والجاف، والغسيل بالماء ومن ثم الحشر في الأحذية ذات الكعب العالي.

وسواء اقتصرت أنشطتك على الجلوس في المكتب، أو المشي أو الركض والرقص طوال الليل، فإن قدماك تحصلان على نصيب وافر من هذه الطبقات الميتة. ومن المؤكد أنهما تستحقان الراحة بعد كل هذا العناء.

تؤمن شول بأن القدمين جزءا ﻻ يتجزأ من جمال طلتك لذا من الضروري أن تعتني بهما لتفعمان على الدوام بالنعومة والجمال.

طورت ’شول‘ مجموعة جديدة خاصة واحترافية لإزالة طبقات الجلد الميتة، ويمكن استخدامها بكل سهولة في المنزل بشكل يضاهي العلاج في أي مركز احترافي للعناية بالقدمين؛ وأطلقت عليه اسم: ’شول فيلفيت سموث إكسبريس بيدي‘ (Scholl "Velvet Smooth" Express Pedi).

أصبح بإمكانك اليوم اصطحاب جهازك الخاص للعناية بقدميك أينما ذهبت، واستخدامه بكل سهولة لإزالة طبقات الجلد القاسية والميتة بلطف.

’فيلفيت سموث إكسبريس بيدي‘: يزيل طبقات الجلد القاسية والميتة بسهولة.

هناك العديد من العوامل المسببة لتشكل طبقات الجلد القاسية والميتة. وعدا عن كونها مزعجة وغير محببة، فإن وجود الطبقات الزائدة من الجلد القاسي والميت يمكن أن يسبب مخاطر صحية تتمثل بحدوث تشققات مؤلمة. وللحيلولة دون حصول هذا، يتعين إزالة طبقات الجلد القاسية بصورة منتظمة. لكن الحل سهل وسريع وآمن مع ’شول فيلفيت سموث إكسبريس بيدي‘. وتم تصميم الجهاز الكهربائي بشكل هندسي ملائم، ويمتلك أسطوانة دوارة مصممة خصيصاً مع حبيبات دقيقة تزيل طبقات الجلد غير المرغوب فيها بكل لطف دون أن يصبح باطن القدم أملساً للغاية.

لتحسين النتائج ومواصلة منع تشكل طبقات الجلد الميتة على القدمين، نوصي باستخدام كريم ’شول دراي سكين ريكوفري كريم‘ (Scholl Dry Skin Recovery Cream) يومياً للاحتفاظ بالرطوبة.

وتتضمن علبة ’شول فيلفيت سموث إكسبريس بيدي‘ أسطوانتين دوارتين إضافيتين. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني: www.schollvelvetsmooth.com

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