انتهاء أعمال التبريد بحريق شركة السويس للزيوت.. والنيابة تُعاين موقع الحادث

انتهت أعمال التبريد بشكل تام بشركة الصناعات التكميلية بالمنطقة الصناعية بعتاقة، والتى شهدت نشوب حريق ضخم صباح اليوم، بأحدى ثلاجات حفظ المنتج التام.

وأمتدت النيران الى باقى وحدات وثلاجات التخزين، وما تشتمل عليه من عبوات الزيوت والمسلى المنتج التام، وتمكن رجال الاطفاء من محاصرة النيران قبل امتداداها الى باقى قطاعات الانتاج والتجهيز بالشركة.

وتوجة فريق من نيابة السويس، لمعاينة موقع الحريق بالشركة، وأمرت النيابة باشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس بانتداب المعمل الجنائى، وتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الصناعة لمعرفة أسباب الحريق.

وتقوم اللجنة بوضع تقدير لقيمة الخسائر والتلفيات التى نتجت عن الحريق، وبيان سند ومسئولية المتسبب فى الحريق سواء أكان نتيجة للاهمال أو التقاعس عن اجراءات الصيانة المتبعة، والتأكد ما اذا كان وراءه شبهة جنائية من عدمه.

وأمرت النيابة باستدعاء مسئولى الأمن الصناعى ومسئولى الوردية الصباحية بالشركة والتى كانت موجوده، خلال نشوب الحريق لسؤالهم والاستماع لشهادتهم حول سبب الحريق وملابساته .