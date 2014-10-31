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صحيفة إسرائيلية: «نتنياهو» يدبر لـ«11 سبتمبر» جديدة في أمريكا‎

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صحيفة إسرائيلية: «نتنياهو» يدبر لـ«11 سبتمبر» جديدة في أمريكا‎ صحيفة إسرائيلية: «نتنياهو» يدبر لـ«11 سبتمبر» جديدة في أمريكا‎

نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية كاريكاتيرًا ساخرًا يصور “بنيامين نتنياهو” رئيس الإسرائيلية يقود طائرة تستهدف برجي مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة الذي استهدفته القاعدة في 11 سبتمبر عام 2001.

ويأتى نشر هذا الكاريكاتير للرسام الإسرائيلى “عاموس بيدرمان” والذي لاقى صدى واسعا في أعقاب وصف مسئول أمريكي لـ”نتنياهو” بالجبان.

وعلق رسام الكاريكاتير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا “المغزى من الرسم الساخر، هو أن نتنياهو، بتعال وبصورة عبثية، يدمر العلاقات مع الولايات المتحدة ويقودنا نحو مأساة، بحجم مماثل لحادث 11 سبتمبر الإرهابي في الولايات المتحدة”.

يشار إلى أن رابطة مكافحة التشهير المتخصصة في محاربة طالبت جميع مظاهر معاداة السامية وإهانة اليهود في الولايات المتحدة، بالاعتذار جراء هذا الرسم الساخر”الاستفزازي”.

 

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