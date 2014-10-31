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أمن السويس: السيطرة على حريق “المتكاملة للزيوت”.. واستمرار أعمال التبريد

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أمن السويس: السيطرة على حريق “المتكاملة للزيوت”.. واستمرار أعمال التبريد أمن السويس: السيطرة على حريق “المتكاملة للزيوت”.. واستمرار أعمال التبريد

اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس

سيطرت قوات الدفاع المدنى فى السويس على حريق شركة الصناعات التكميلية للزيوت بشكل تام، مع استمرار أعمال التبريد لمخازن وثلاجات حفظ المنتج  لمنع تجدد النيران فيها.

وأشار اللواء طارق الجزار مدير الأمن، أن أعمال السيطرة على الحريق تمت بمشاركة الدفاع المدنى فى السويس وبالتنسيق مع الجيش الثالث الميدانى والقاعدة البحرية حيث تم الدفع بـ7 عربات مجهزة ، إلى جانب مشاركة المنطقة الجغرافية وشركات البترول بـ 6 عربات مجهزة بخزانات فوم .

وأوضح  الجزار، أن الحركة المرورية عادت إلى طبيعتها بطريق “السويس ـ الادبية”، حيث تم تغطية كل كميات الزيوت المتسربة من مخازن الشركة بفعل الحرارة، وذلك نتيجة لانخفاض الطريق عن مستوى الشركة .

 

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