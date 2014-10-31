بالصور.. على قنديل يغزو “الفيس بوك” بنداءات “عايز مسرح”‎

كتب: شمس الدين مرتضي

هاش تاج “عايز مسرح”، بعد أن فتحت أبواب صفحات التواصل الأجتماعي أمامه، انتشر بشكل كبير بين رائدي الفيس بوك و التويتر، نداءات أطلقها مجموعة كبيرة من محبي الفن و الثقافة و الفن الهادف، تجوب الصفحات و التغريدات و المشاركات، يعمل البعض على نشره بشكل موسع، بطرق عدة لاجل دعمه و محاولة بعث رسالة الفن من جديد بعد بدأ ترمومترها يختفي عقب تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

الفنان على قنديل الممثل و” الستاندب كوميديان”، منذ بضع أيام أطلق هاش تاج “عايز مسرح”، يناشد خلاله مديري شؤون الدولة، بتوليه مسؤولية مسرح حكومي وصفه قنديل خلال صفحته الشخصية “بالمهجور و المتكسر أو حتى خربان”، يعمل على ترميمه و تطويره، بمعاونة فريق مسرحي يضم عشرات الشباب الإيجابيين الهادفين لنشر الفن و الثقافة.

وعد قنديل خلال صفحته بتقديم عروض مميزة، ثقافية و شعرية و مسرحية و ندوات توعوية، تبث الثقافة في نفوس و عقول الشباب، مشيرا إلى أن هذا المسرح سيعود بالنفع على الدولة من خلال أمواله المناسبة التي ستعود من تقديم الفنون و نشر الثقافات.

وقام عدد كبير من الشباب، بنشر الفكرة على نطاق واسع، عن طريق التقاط صور حاملين خلالها للافتات مدون عليها “عايز مسرح”، منادين بنشرها عن طريق كثرة المشاركات و الاعجابات، ونشر الهاش تاج على نطاقات أوسع.

وكان عدد من الفنانين الكبار و الشباب قد أعلنوا دعمهم لهذه الحملة عن طريق كتابة الهاش تاج على صفحاتهم الشخصية، ومنهم مغنى فن الراب أحمد ثروت، والمعروف “بزاب ثروت” والفنان صبري فواز، الذي أعلن دعمه للحملة من خلال صفحته الشخصبة على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.

ومن جانبه قدم قنديل عدة فيديوهات قصيرة ساخرة و طريفة، يعبر خلالها عن حملته، ويعرفها للجمهور، يحاول خلالها نشر فكرته بأقل الامكانيات و بمجهودات كبيرة، بالتعاون مع فريق المسرح، لاجل تحقيق نداءات حملته و متطلبات مئات الشباب الهادف التي من المفترض ألا تختلف و تردد عليها الدولة، وتعمل جاهدة على تحقيقها.