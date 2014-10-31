ضبط تشكيل عصابى بحوزته بندقية آلية و61 لفافة بانجو بأسوان

تمكن ضباط وحدتي مباحث مركزي كوم امبو وادفو من تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات، وتمكنت القوات من ضبط كلا من المتهم ياسر عبد الفتاح محمد احمد سن 37 عاطل ومقيم سلوا بحري – مركز كوم امبو السابق اتهامه قضيتين “مخدرات” .

والمتهم شعبان محمد ياسين عبدالجليل سن 26 عاطل ومقيم ذات العنوان، و المتهم علي عبدالموجود حجازي سن 31 عاطل ومقيم ذات العنوان، وبحيازتهم سلاح ناري عبارة عن بندقية الية عيار (7.62×39) والخزينة الخاصة بها و 14طلقة من ذات العيار، و61 لفافة متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر و 300 قرص مخدر “تامول”، و 15 قطعة من مادة الافيون المخدر وزنت حوالي 500 جرام و2 قطعة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 250 جرام ،و2 سيارة “بدون لوحات معدنية ” ماركة “تويوتا” .

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد حماية تجارتهم غير المشروعة والسيارتان لترويج المواد المخدرة وتم تحريز المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وجارى عرض المتهمين على النيابة .