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وفود من رجال الدين والرياضيين يزورون مصابي الجيش بمستشفي المعادى

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وفود من رجال الدين والرياضيين يزورون مصابي الجيش بمستشفي المعادى وفود من رجال الدين والرياضيين يزورون مصابي الجيش بمستشفي المعادى

واصلت الوفود من كافة طوائف المجتمع المصرى، اليوم الجمعة، زياراتها لضباط وجنود القوات المسلحة المصابين والذين يخضعون للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى للتضامن معهم والتأكيد على وحدة الصف مع القوات المسلحة والشرطة للتصدى للعناصر الإرهابية التى تستهدف النيل من تماسك المجتمع واستقرارة .

وقام وفد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، بزيارة المصابين والتأكيد على أن مثل هذه العمليات لم يقرها أى مذهب أو دين وإنما هى نبت شيطانى لفكر متطرف يهدف إلى هدم الدين والحياة، ومؤكدين أن ستبقى بعطاء وتضحيات رجالها من القوات المسلحة والشرطة وطناً حراً آمناً لجميع المصريين .

كما قام وفد من نجوم الرياضة، بزيارة المصابين من أبناء القوات المسلحة متمنيين لهم سرعة الشفاء ، والعودة لأداء المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن تراب مصر المقدس ، مؤكدين أن القوات المسلحة ستبقى دائماً نموذجاً فريداً للعزيمة والإصرار والتحدى من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لرفعة مصرنا الغالية .

 

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