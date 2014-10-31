إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة فى حريق منزل بالمنوفية

أصيبت ربة منزل وأنجالها الثلاثة بقرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا، إثر اشتعال النيران اثناء قيامها بطهى الطعام، حيث حدث تسرب للغاز مما ادى إلى اشتعال النيران، وتم نقل المصابين إلى المستشفى .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية, إخطارا من مستشفى شبين الكوم التعليمى بوصول سعاد صبحى شلبى 40 سنة ربة منزل وابنائها الثلاثة أحمد رفيق حامد 18 سنة طالب ونورا 13 سنة طالبة وكريمة 6 سنوات ومقيمة قرية ميت سراج بمركز قويسنا مصابين بحروق من الدرجة الثالثة بانحاء متفرقة بالجسد .

وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجها، قرر أنه اثناء قيام زوجته بطهى الطعام بالمنزل حدث تسرب للغاز وإشتعال النيران وأصابة زوجته وانجاله ونفى الشبهة الجنائية وتولت النيابة التحقيق .