بدء قبول الطعون على نتائج الانتخابات التونسية الجمعة

بدأت تونس في تلقي الطعون، الجمعة، على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التونسية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقررت الهيئة إيداع النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي جرت، في 26 أكتوبر الحالي، بمقريها الرئيسيين بالعاصمة إلى جانب سائر مقرات هيئاتها الفرعية.

وقد أفادت الهيئة، في بيان لها، أنها نشرت هذه النتائج بموقعها الإلكتروني الرسمي. وأوضحت أن بدء تقديم الطعون على النتائج الأولية لهذه الانتخابات أمام دوائر الاستئناف للمحكمة الإدارية، يبدأ من الجمعة حتى الأحد المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الطعون يكون من قبل رئيس القائمة المرشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب بالنسبة للقوائم الحزبية عن طريق محام.