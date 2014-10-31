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الرئاسة التونسية تهنئ الشعب بنجاح الانتخابات التشريعية

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هنأت رئاسة الجمهورية التونسية، الجمعة، الشعب التونسي بنجاح الانتخابات التشريعية وكل المرشحين الفائزين في هذه الانتخابات، متمنية لهم التوفيق في تمثيل كل التونسيين والتونسيات في مجلس نواب الشعب.

ودعت الرئاسة التونسية، في بيان لها، كافة الناخبين للمساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة، بتحقيق أكبر نسبة إقبال ممكنة.

وأشادت بالجهود التي يبذلها الجيش وقوات الأمن وبتفانيهم في تأمين نجاح العملية الانتخابية والتضحيات التي يقدمونها في مجابهة المخاطر المحيطة بمسار الانتقال الديمقراطي.

وأهابت بهم لمواصلة اليقظة والتأهب لتأمين الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الموالية لها وضمان سلامة الوطن والمواطنين.

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