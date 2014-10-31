ساعة J12 G.10 الجديدة من شانيل

ساعة جديدة ضمتها دار "شانيل" Chanel إلى مجموعتها الكبيرة والمميزة من الساعات، وهي J12 G.10 بلونها الأبيض الناصع والفخم، وبتصميمها الفريد الذي يجمع بين العصرية والكلاسيكية، وبدقتها المتناهية والتكنولوجيا العالية المصممة وفقها. سوارها مصنوع من جلد التمساح، أما الإطار فمن الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، وتزينه 34 ألماسة عيار 2 قيراط تقريباً، والأرقام الـ 12 في المينا أيضاً من الألماس. مقاومة للماء لعمق يصل إلى 50 متر.

ساعة رائعة تجمع فيخواصها التصميمم المميز، والدقة العالية والتقنية الحديثة.