نجمات أعدن القوام الممتلئ إلى الموضة بأناقتهن، فمن هنّ؟

لقد لاحظنا منذ عدّة أعوام، كيف أنّ القياس "صفر" أصبح هو السائد، وكيف روّجت دور الأزياء الكبيرة للنساء ذوات القوام النحيف جداً، وكيف أوهمت النساء بأنّ الجمال مرتبط بالنحافة؛ وبالنحافة فقط، وكيف أصبحت المراهقات مهووسات بخسارة الوزن، وهذا ما أدى إلى مشكلات كبيرة وخطيرة، وصلت إلى الموت أحياناً...! إلى أن جاءت مجموعة من النجمات صاحبات القوام الممتلئ، والحضور الآثر، والأناقة البالغة، وسيطرن على الأضواء جميعها، مبتدعات صيحة جديدة في عالم الشهرة والأزياء هي "القوام الممتلئ".

يأتي على رأس هؤلاء النجمات Kim Kardashian، وشقيقتها Khloe. Beyonce، Jennifer Lopez، Sofia Vergara، Alicia Keys، Kate Winsletنوte Winsletazوعلى رأسهن ممتلئ" واء جميعها مبتدعات صيحة جديدة في عالم الشهرة والأزياء وهي "القوام الممتلئ" ما أدى إلى مشاكل كبير. وحديثاً أثبتت Nicki Minaj، وIggy Azelea للعالم أجمع أنّه باستطاعة المرأة أن تكون مميّزة، وجميلة، بمختلف المقاسات، من دون أن تخشى من إبراز قوامها الممتلئ بطريقة جميلة، ومن دون خجل. وقد رأينا دور الأزياء العالمية قد غيّرت من نظرتها تجاه هذا الموضوع، فسارعت إلى إرضاء هؤلاء النجمات وإلباسهن أجمل التصميمات، وأحدثها. واليوم، بسببهنّ، عادت نظرة المجتمع الجمالية لتتغيّر، ولتعود إلى سابق عهدها، إلى أيام Marilyn Monroe وهند رستم، اللتين كانتا تعتبران الأكثر جاذبية، بالرغم من امتلاء قوامهما.

على جميع النساء أن يولين صحّتهن وأجسامهن العناية اللازمة بالحمية الصحيحة والرياضية، من دون المبالغة والإسراف؛ فمقاس "صفر" لم يعد رائجاً في هذه الأيام.

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