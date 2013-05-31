خبراء: "أديس أبابا" تبنى السد بضغوط إسرائيلية وأمريكية لفرض الحصار على مصر

كتب : أسماء زايد: منذ 30 دقيقة

قال الدكتور محمد نبيل العوضى، أستاذ الهندسة الزراعية بجامعة عين شمس، «إن سد النهضة الإثيوبى يشكل خطرا بالغا على مصر، من حيث تأثيره السلبى على الكهرباء والزراعة، وعلى جميع المجالات الأخرى»، مشيراً إلى أن «تفكير إثيوبيا فى بناء هذا السد جاء نتيجة لضغوط إسرائيلية وأمريكية على أديس أبابا الهدف منها فرض الحصار على مصر وضمان حصة إسرائيل من مياه النيل».

وشدد العوضى على «ضرورة السعى لعقد الاتفاقيات والمفاوضات مع إثيوبيا للتوصل إلى حل يرضى الجميع، أو استغلال الدول الأفريقية المعادية لإثيوبيا كوسيلة للضغط عليها، وإذا استدعى الأمر لن يكون هناك بديل غير قصف هذا السد».

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان عنانى أستاذ مياه بمركز البحوث الزراعية «إن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو محاولة التوصل إلى اتفاقيات أو اللجوء إلى التقاضى الدولى، فلو دخلنا فى حروب مع دول المنبع سنخسر جميع الأطراف وستكون إسرائيل هى المستفيد الأول من هذا العداء».

واقترح «عنانى» اللجوء إلى الحلول البديلة للحصول على المياه من خلال تنفيذ قناة عند نهر الكونغو، لافتا إلى أنه لو تم تنفيذ هذه القناة ستصبح حصة مصر من المياه ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه من النيل الأزرق، فضلا عن السعى لإرسال مفوضين مصريين تكون مهمتهم الحفاظ على حصة مصر بعد بناء السد.