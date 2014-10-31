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إصابة 6 أشخاص واحتراق «توك توك» في مشاجرة بالمنوفية

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أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، الجمعة، في مشاجرة بقرية زوير بمركز شبين الكوم بالمنوفية، قام على إثرها أهالي القرية بإشعال النيران في توك توك بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث شبين الكوم، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية زوير دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أشخاص بالقرية بسبب خلافات الجيرة، وإصابة 6 أشخاص، وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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