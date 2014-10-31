التموين: تم تكليفنا بشراء 6 ملايين طن أرز من الفلاحين

كشف الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتولي عمليات تصريف نحو 6 ملايين طن أرز شعير لدى الفلاحين، بسعر 2050 جنيهًا للطن، وذلك عن طريق التوريد لصالح هيئة السلع التموينية المسؤولة عن توفير حصص السلع للبطاقات التموينية، أو للسوق الحر، أو تصدير فائض الإنتاج.

وأضاف «حنفي» لــ«المصري اليوم» أن كميات الأرز الشعير تبلغ 6 ملايين طن تصل إلى 3.5 مليون طن أرز أبيض، موضحًا أن حجم استهلاك السوق المحلية، تضاف إليه حصة البطاقات التموينية، يصل إلى 2 مليون طن أرز، ليصل فائض الإنتاج لـ1.5 مليون طن معد للتصدير.

وأكد استعداد الوزارة لاستقبال كميات الأرز المحلي من الفلاحين بسعر 2050 جنيهًا للطن، وذلك لدعم الفلاح عن طريق تصريف المعروض من الأرز خلال العام الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الهيئة ملتزمة بشراء الأرز من الفلاحين، وتحديد أماكن التوريد بالمنافذ التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح «عبدالفتاح» أن احتياجات البطاقات التموينية من الأرز شهريًّا يبلغ حوالي 80 ألف طن، عقب تطبيق منظومة المقررات التموينية الجديدة.

ومن جانبه، وصف عبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين، قرار الرئيس بشراء الأرز من الفلاحين بسعر 2050 جنيهًا للطن بأنه «جيد جدًا، يصب في صالح الفلاح»، مطالبًا الحكومة بضرورة الإعلان عن شراء المنتج مبكرًا وذلك لتفادي استعلال الفلاح من قبل التجار.

وأضاف «جمعة» أن التوجه العام للدولة خلال الفترة المقبلة هو التوسع في المنظمات التسويقية للحبوب والمحاصيل الزراعية، لدعم الفلاح وحمايته من استغلال التجار والمصدرين.