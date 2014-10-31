بالفيديو..وزير الأوقاف: اختيار «الطيب» رئيسًا لمجلس حكماء المسلمين اعتراف دولي بمكانة الأزهر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر ستكون عضواً دائماً بالأمم المتحدة خلال المرحلة القادمة بفضل وقوف الشعب والقيادات خلف الرئيس، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالأئمة والدعاة بحضور مفتي الجمهورية ومحافظي كفر الشيخ والبحيرة.

وأضاف إنه يفتخر بإنتماءه لمؤسسة الأزهر الشريف وكذلك كل العاملين بوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن اختيار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيسا لمجلس حكماء المسلمين اعتراف من العالم كله بقيمة ومكانة الأزهر الشريف واعتداله وتبنيه منهج الدين الإسلامي الوسطى ،كما أنه اعتراف بإن الأزهر الشريف قيمة ومنارة إسلامية كبيرة للعالم الإسلامي كله.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف أن ثورة 30يونيو أعادت مكانة مصر عالميا وبدأت مصر تستعيد دورها وسط دول العالم وحان الوقت لأن تحصل مصر علي مقعد دائم بمجلس الأمن.

وأكد أن مصر كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن تتخلي علي أمن الدول العربية ودول الخليج وأننا جزء منهم ونحن وهم كيان واحد، مضيفًا أن الاستفزازات الصهيونية الأخيرة بغلق المسجد الأقصى مرفوضة تماما.

وقال أنه باعتراف دولة السويد بفلسطين أصبح عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين 130دوله وقال أن مكانة الأزهر مصونة عالميا كذلك مكانة مصر وأكد أن الأزهر بوسطيته ينبغي علي علماء الأزهر التمسك بها وعلي علماء الأزهر أن يكونوا قدوه يشعر بها عامة الناس كذلك عليهم أن يتمتعوا بالأخلاق الطيبة وكشف الوزير عن خطة لمواجهة التطرف والفكر الإرهابي وقال لابد من ملأ قلوب الشباب بالإيمان لتحصينهم ضد التطرف والفكر الهدام وقال في إطار التنسيق مع الوزراء المعنيين تم إعداد أكبر خطه في تاريخ مصر لإحلال وتجديد 732مسجد وتجديد فرش المساجد بمليون متر سجاد أضاف أنه خلال هذا الأسبوع سيتم الانتهاء من 362مسجد إحلال وتجديد كما أكد أنه سيلتقي بالشركة المنفذة للإصلاحات والترميمات بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي والمتوقفة لإعادة أعمالها فورا وقال أنه تم اعتماد 600مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد وأكد أنه لن يسمح بالتلاعب في أموال الوقف محذرا من تسول له نفسه بالتلاعب فيها محذرا من غضب الله دنيا وأخره مؤكدا أن كل من إستولى علي مال وقف أو سّهل في الإستلاء عليه لن ينجو من عذاب الله وغضبه دنيا وأخره

> وقال أنه يعد خريطة بكل أموال وممتلكات الأوقاف علي مستوي مصر مؤكدا أنها لا تسقط بالتقادم كما أكد علي أهمية اُللحمة بين مؤسسات الدولة مؤكدا أن الأزهر يمثل وسطية الإسلام كما طالب علماء الأوقاف بتطوير أنفسهم مؤكدا وجود اتصال مع وزير الأوقاف لتحديثهم وتدريبهم علي وسائل الإتصال التكنلوجي والحضاري في الداخل والخارج لتعليم الجميع وسطية الإسلام .

> وأضاف سيتم ترميم مسجد الدسوقي بدون حد أقصى وسيتم انهاء الأعمال بدون التقيد بميزانية محددة

> جاء ذلك في لقائه بأئمة الأوقاف بمدينة دسوق في احتفالات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق والمستشار محمد عزت عجوه محافظ كفر الشيخ واللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة والمهندس حافظ عيسوي سكرتير عام المحافظة واللواء حسين الطاهر سكرتير عام المحافظة وسعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ

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