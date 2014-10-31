نيابة كوم أمبو تتحفظ على حراس السجين الهارب من المستشفى وتطالب بسرعة التحريات

طلبت النيابة العامة بأسوان تحريات المباحث حول واقعة هروب صلاح .ع.ح وشهرته ”صلاح الهلالى” أثناء وضعه تحت الحراسة بمستشفى كوم أمبو المركزى أثناء قضاء فترة حبسه والوصول إلى ظروفها وملابساتها .

وأمرت بحجز المتهمين الثلاثة المسئولين عن حراسته وهم كلاً من أحمد.م.م 40 سنة أمين شرطة من قوة مباحث المركز،حمدنا الله.م.ع 35 سنة عريف من قوة المركز “نظام”،شاذلى.ط.ع 30 سنة عريف من قوة المركز”نظام”. لحين ورود التحريات والوصول إلى حقيقة الواقعة ومشاركتهم عن عمد فى تهريب المتهم من عدمه ،أو إيضاح إذا كان هروب المتهم ناشئ عن أهمال منهم فى الحراسة من عدمه.

وكان قد تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى إخطاراً من مأمور مركز كوم أمبو يفيد بهروب السجين صلاح.ع.ح وشهرته”صلاح الهلالى” 30 سنة ومقيم المنشية قبلى مركز كوم أمبو والمتهم على ذمة القضية رقم 8800 جنح مركز كوم أمبو لسنة 2014 سرقة بالأكراه.

تمكن المتهم من الهروب عن طريق دورة مياه مستشفى كوم أمبو المركزى والذى حجز فيها نظراً لظروفه الصحية .