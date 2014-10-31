وزير الأوقاف والمفتى يؤدون صلاة الجمعة بدسوق احتفالا بمولد إبراهيم الدسوقي

أدى الالاف من المصلين، صلاة الجمعة الختامية لمولد العارف بالله سيدى ابراهيم الدسوقى وائم الصلاة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، فى حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية،، و اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالرحمن شرف مساعد وزير الداخلية ومدير امن كفر الشيخ .

حضر أيضًا كلًا من المهندس حافظ عيسوى وكيل اول الوزارة والسكرتير العام للمحافظة واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد بالمحافظة واللواء احمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق والدكتور سعد الفقى وكيل اول وزارة الاوقاف بكفر الشيخ.

وأشار الدكتور عمر هاشم فى خطبته إلى أن العارف بالله سيدى ابراهيم الدسوقى إمام الصوفية واقتران الاحتفال بالمولد بالاحتفال بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم التى نتعلم منها البذل والعطاء وتحمله المعاناة فى سبيل نشر الدعوة بين اهله بالحكمة والموعظة الحسنة .

وأضاف أن الرسول “ص” كان يدعو المجتمع إلى التعاون والتلاحم ونبذ الفرقة والاختلاف وإقامة العدل والعمل على قلب رجل واحد لا فرق بين أبيض وأسود، وأدى الحضور الصلاة على أرواح شهداء الجيش والشرطة الذين سقطوا خلال العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخرًا.