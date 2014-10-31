إنقطاع الكهرباء عن صنعاء ومحافظات يمنية أخرى

تعرَّضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين محافظة مأرب اليمنية والعاصمة صنعاء، الجمعة، لاعتداء تخريبي في منطقة بني الحارث على بعد 153 كيلو مترًا من محطة كهرباء «مأرب» الغازية، ما أدى لانقطاع التيار منذ الساعة 8 صباحًا.

وقال نائب مدير المحطة، المهندس محمد الأبيض، إن أحد الأبراج في منطقة بني الحارث تعرض لعمل تخريبي تسبب في تعطل الدائرتين الأولى والثانية، وإن فريقًا فنيًّا أصلح العطل وأعاد تشغيل المحطة.

وأضاف أنه بعد إصلاح الدائرة الأولى والبدء في إصلاح الثانية تعرضت الأخيرة، ظهر الجمعة، لعمل تخريبي جديد نفذه مسلحون من القبائل يمنعون الفرق الهندسية من إصلاح العطل وإعادة التيار إلا بعد الإفراج عن سجين منهم.

وتقع أغلب الاعتداءات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في محافظة مأرب، وتتكون الخطوط من 490 برجًا ممتدًا بين المحافظتين، ويبلغ إجمالي الطاقة المولدة من المحطة التي تغذي أغلب محافظات اليمن عبر الشبكة الوطنية 850 ميجا وات في بلد عدد سكانه 25 مليون نسمة.