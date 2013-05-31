أمن القليوبية يحبط محاولة لتهريب مسجون أثناء ترحيله من سجن القناطر الخيرية

أعلنت مديرية أمن القليوبية أنها تمكنت أمس من احباط مخطط 4 افراد بحوزتهم اسلاحة بيضاء لتهريب مسجون شقيق أحدهم أثناء انطلاق مأمورية ترحيل من مركز القناطر الخيرية الى محكمة جنايات شبرا الخيمه .

و كان المقدم سمير عبدالمجيد الضابط بإدارة مرور القليوبية والمعين خدمة بكمين الحادثه دائرة المركز أخطر المديرية بوجود بعض الاشخاص يستقلون السيارة فى إنتظار مأمورية ترحيل من مركز القناطر الخيرية الى محكمة جنايات شبرا الخيمة وذلك لمحاولة تهريب أحد ذويهم من المتهمين، و بعدها تم تغيير خط سير المأمورية .

ووضعت المديرية خطة بحث لتأمين المتهمين و الدفع بعدد من ضباط المباحث وإعداد اكمنه مستتره بميدان الحادثة أسفرت عن ضبط السيارة المشار اليها ومستقليها وهم كل من محمد .ص وشهرته ” محمد ليشع ” 37 سنه صاحب محل ، السابق أتهامه فى قضيه إتجار فى ذخيره ، وسبق إعتقاله جنائياً وبحوزته سلاح أبيض مطواه و 2 هاتف محمول ،وأحمد رواش 24 سنه عاطل ،السابق إتهامه فى 3 قضايا ،وسبق إعتقاله جنائياً ، وبحوزته سلاح أبيض مطواة ،و أحمد .ح ،وشهرته ” بسبوسه ” السابق إتهامه فى اموال عامه ، وبحوزته سلاح أبيض مطواه و 2 هاتف محمول ،و محمد .أ ،وشهرته ” محمد الاصفر ” 23 سنه عامل ،وبحوزته سلاح أبيض مطواه وهاتف محمول .

بمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بإعتزامهم إعتراض خط سير المأموريه لتهريب شقيق الأول ، أحمد .ص 16 سنه عامل المحبوس على ذمة القضيه جنايات مركز القناطر الخيريه لسنة 2012م “سرقه بالاكراه ” والمرحل لمحكمة شبرا الخيمه – دائرة الاستئناف – للنظر فى تجديد أمر حبسه .