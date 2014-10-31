بان كي مون يدعو إلى وقف القتال في جنوب السودان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، زعيمي المعسكرين المتناحرين في دولة جنوب السودان إلى وقف فوري للقتال الدائر بين قواتهما في منطقة نفطية في شمال هذا البلد الفتي.

وقال المتحدث باسم بان أن الأمين العام «يدين بشدة» استئناف المعارك، ويطالب الطرفين المتحاربين بـ«التوصل بصورة عاجلة إلى اتفاق» يرعى عملية انتقال سياسي.

وبدأ انصار نائب الرئيس السابق، رياك مشار، الذين يواجهون قوات الرئيس سلفا كير منذ انشقاقهم في ديسمبر، بمهاجمة المواقع الحكومية حول مدينة بنتيو النفطية، في بداية الأسبوع، وتقدموا نحو المدينة نفسها، الأربعاء.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام «يدعو الرئيس كير ومشار إلى ان يوقفا فورا كل العمليات العسكرية ويذكرهما بواجبهما في حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني».

وذكر الامين العام أيضا بـ«حرمة» مخيمات الأمم المتحدة، التي لجأ إليها حوالى 100 ألف مدني.