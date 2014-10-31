أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«المفرقعات» تفحص جسم غريب أسفل كوبري بني مزار بالمنيا

Google+ Print
«المفرقعات» تفحص جسم غريب أسفل كوبري بني مزار بالمنيا «المفرقعات» تفحص جسم غريب أسفل كوبري بني مزار بالمنيا

تفكيك مفرقعات

انتقل فريق من خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، ، إلى محيط كوبري بني مزار شمال مدينة المنيا؛ لمعاينة جسم غريب قام الأهالي بالإبلاغ عنه .

كان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من مأمور مركز بني مزار بتلقيه بلاغا من أهالي المدينة بالعثور على جسم غريب أسفل كوبري بني مزار بمحافظة المنيا يشتبه في كونه قنبلة بدائية الصنع.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وخبراء المفرقعات بقيادة العقيد عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا وتم فرض كردون أمني حول المنطقة وغلق الشوارع المحيطة وجار فحص الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا