«المفرقعات» تفحص جسم غريب أسفل كوبري بني مزار بالمنيا

انتقل فريق من خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، ، إلى محيط كوبري بني مزار شمال مدينة المنيا؛ لمعاينة جسم غريب قام الأهالي بالإبلاغ عنه .

كان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من مأمور مركز بني مزار بتلقيه بلاغا من أهالي المدينة بالعثور على جسم غريب أسفل كوبري بني مزار بمحافظة المنيا يشتبه في كونه قنبلة بدائية الصنع.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وخبراء المفرقعات بقيادة العقيد عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا وتم فرض كردون أمني حول المنطقة وغلق الشوارع المحيطة وجار فحص الجسم.