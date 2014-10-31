القضاء اللبناني يتهم مسلحين بالسعي لإقامة إمارة إسلامية

رفع القضاء اللبناني، دعوى ضد 18 مسلحاً يشتبه بانتمائهم إلى “داعش” بتهمة السعي إلى إقامة “إمارة للتنظيم الإسلامي” شمال البلاد.

واتهم هؤلاء، الذين يواجهون عقوبة الإعدام، بـ”الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح، والاشتراك في عمليات أمنية ضد الجيش والتحريض على قتل عناصره، وإثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية، والتخطيط لاحتلال قرى لإنشاء إمارة للتنظيم الإسلامي”.

يشار إلى أن ثلاثة فقط من المتهمين قيد الاعتقال، فيما لايزال 15 منهم فارين.

ومن بين المعتقلين أحمد ميقاتي، أحد الكوادر المهمة في تنظيم الدولة الإسلامية شمال لبنان، وقد احتجزه الجيش اللبناني الخميس 23 أكتوبر.

وتعب اعتقال ميقاتي في اليوم التالي هجوم على دورية للجيش في طرابلس سرعان ما تحول الى مواجهات أسفرت عن 16 قتيلا بينهم 11 من الجيش.