أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

القضاء اللبناني يتهم مسلحين بالسعي لإقامة إمارة إسلامية

Google+ Print
القضاء اللبناني يتهم مسلحين بالسعي لإقامة إمارة إسلامية القضاء اللبناني يتهم مسلحين بالسعي لإقامة إمارة إسلامية

لبنان

رفع القضاء اللبناني، دعوى ضد 18 مسلحاً يشتبه بانتمائهم إلى “داعش” بتهمة السعي إلى إقامة “إمارة للتنظيم الإسلامي” شمال البلاد.

واتهم هؤلاء، الذين يواجهون عقوبة الإعدام، بـ”الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح، والاشتراك في عمليات أمنية ضد الجيش والتحريض على قتل عناصره، وإثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية، والتخطيط لاحتلال قرى لإنشاء إمارة للتنظيم الإسلامي”.

يشار إلى أن ثلاثة فقط من المتهمين قيد الاعتقال، فيما لايزال 15 منهم فارين.

ومن بين المعتقلين أحمد ميقاتي، أحد الكوادر المهمة في تنظيم الدولة الإسلامية شمال لبنان، وقد احتجزه الجيش اللبناني الخميس 23 أكتوبر.

وتعب اعتقال ميقاتي في اليوم التالي هجوم على دورية للجيش في طرابلس سرعان ما تحول الى مواجهات أسفرت عن 16 قتيلا بينهم 11 من الجيش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا