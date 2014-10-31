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غداً.. الحكم على أبو حامد في اتهامه بإزدراء الأديان

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غداً.. الحكم على أبو حامد في اتهامه بإزدراء الأديان غداً.. الحكم على أبو حامد في اتهامه بإزدراء الأديان

محمد أبو حامد، البرلمانى السابق

تصدر، غداً السبت، محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد أبو مسلم حكمها فى محاكمة محمد أبو حامد في الدعوى المتهم فيها بإزدراء الأديان.

كان عدد من المحامين من جماعة الإخوان قد أقاموا دعوى يتهمون فيها أبو حامد بإزدراء الأديان، وذلك إثر تعقيب منه على تصريحات صفوت حجازى في أحد مؤتمرات دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، قال فيها إنهم سيعدون لإقامة الخلافة الإسلامية وجعل القدس عاصمتها، فعقب حينها محمد أبو حامد بقوله: “إنه لا أحد يستطيع أن يغير عاصمة ، وإن المقدسات الوطنية لا تقل أهمية عن المقدسات الدينية، وأن القاهرة هي أم المقدسات”.

 

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