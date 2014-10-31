بالصور… محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مرافق قرى بنى سميع والاقادمة والزيرة

قام اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بجولة تفقدية لمتابعة اعمال التطوير والانشاء للمرافق والخدمات بقرى بنى سميع والاقادمة والزيرة التابعين لمركز ابوتيج وذلك ضمن خطة تطوير القرى الاكثر احتياجا بالمحافظة والتى استمرت اكثر من 7 ساعات رافقه خلالها فكرى ثابت السكرتير العام المساعد للمحافظة وجمال ادم وسليمان قناوى مستشارا المحافظة للمحليات والخدمات الجماهيرية واحمد شوقى محبوب رئيس مركز ومدينة ابوتيج ووكلاء الوزارات ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية .

وشهد المحافظ خلال الجولة الانتهاء من تطوير الوحدات الصحية بقرى بنى سميع والاقادمة وتزويدهم بالاطباء المتخصصين فى مختلف المجالات وتوفي الامصال والادوية الطبية مشددا على تواجد الاطباء على مدار 24 ساعة لخدمةاهالى تلك القرى والقرى المجاورة مصدرا تعليماته بسرعة الانتهاء من تركيب اعمدة الانارة بمختلف القرى ورفع كفاءة المحولات والانتهاء من اعمال الرصف والبدء فى تركيب 500 قطعة نيوجيرسى على جوانب الطرق الرئيسية بقرى بنى سميع والاقادمة والزيرة .

وخلال زيارته لقرية بنى سميع قدم محافظ اسيوط ومرافقوه واجب العزاء لاهالى قرية بنى سميع فى وفاة احد اهالى القرية داخل سرادق العزاء المقام

> بوسط القرية .

والتقى المحافظ باهالى قرى بنى سميع والزيرة والاقادمة الذين استقبلوه بهتافات ” تحيا مصر ” والجيش والشعب ايد واحدة ” و” بنحبك يا سيسى ”

> مصدرا تعليماته بالاستجابة الفورية لطلبات الاهالى وتقديم المساعدات المادية لذوى الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة .

وتفقد محافظ اسيوط ومرافقوه الانتهاء من اعمال التطوير ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية بالقرى الثلاث وتركيب اعمدة الانارة بالشوارع مطالبا

> بالاسراع فى تركيب 150 كشاف للانارة بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع هيئة الانتاج الحربى .

واختتم حماد جولته بتفقد الاعمال الخاصة بمحطات الرفع بالقرى الثلاث والتى تعدت ميزانيتها 75 مليون جنيه وشاهد اعمال انشاء 5 استراحات للركاب

> لخدمة اهالى قرى بنى سميع والزيرة والاقادمة والتى سيتم الانتهاء منها خلال ايام بالاضافة الى الانتهاء من تدبير اكثر من 50 صندوق نظافة بالتنسيق مع وزارة البيئة لتوزيعهم على الادارات الخدمية بالقرى الثلاث وتشجير شوارع القرى باشجار الفيكس .