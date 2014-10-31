مسيرة لإخوان برج العرب بالإسكندرية للتنديد بإخلاء الشريط الحدودي بسيناء

نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان، صباح اليوم الجمعة، مسيرة بمدينة برج العرب غرب المحافظة، للتنديد بإخلاء الشريط الحدودى مع غزة.

فيما تظاهر العشرات من القوى السياسية بساحة مسجد القائد إبراهيم للتنديد بالعمليات الإرهابية والتضامن مع أهالى الشهداء.

كان العشرات من أنصار الإخوان، قد نظموا مسيرة محدودة بمنطقة برج العرب عقب صلاة الجمعة ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومناهضة للجيش والشرطة، وذلك فى إطار فاعلياتهم الإحتجاجية التى دعا لها ما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية.

ورفع المشاركون فى المسيرة من السيادات والرجال لافتات منها “خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد بدأ يعود”، و”لا للتهجير أهالي سيناء”، وآخرى تندد بانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن شارة رابعة العدوية وصور مرسى.