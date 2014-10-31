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الأرصاد: الطقس غدا معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل

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الأرصاد: الطقس غدا معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل الأرصاد: الطقس غدا معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا و شمال سيناء، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين ، وأما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى 3 أمتار والرياح فى البحرين شمالية غربية .

كما يكون معامل تأثير التلوث على الصحة متوسط الخطورة على الوجه البحرى والقاهرة منخفض على باقى الأنحاء وسرعة الرياح واتجاهها يسمحان بتركيز الملوثات فى حالة حرق المخلفات الزراعية والصناعية .

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