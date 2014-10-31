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«السيستاني» يدعو الحكومة العراقية لدعم العشائر المقاتلة لـ«داعش»

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دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني، الجمعة، العراقية ووزارتي الدفاع والداخلية إلى تقديم الدعم والإسناد للعشائر العراقية، التي تقاتل في المناطق التي تسيطر عليها عناصر تنظيم «داعش» في مناطق متفرقة من العراق.

وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة أمام آلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين في مدينة كربلاء: «مطلوب من الحكومة العراقية ووزارتي الدفاع والداخلية تقديم الدعم والإسناد إلى العشائر العراقية، التي تقاتل الإرهابيين، وكذلك تحقيق المطالب المشروعة المقدمة من قبلهم، والتي تثبت قدراتهم على الصمود وثباتهم على المواقف وصد هجمات الإرهابيين وتوفر الفرصة والإرادة لهم للانضمام إلى صفوف المقاتلين ضد تنظيم (داعش)».

وأضاف: «قامت عصابات (داعش) بإعدام أعداد كبيرة من أبناء بعض العشائر الكريمة في المنطقة الغربية من العراق لاتخاذهم موقفًا وطنيًا شجاعًا لرفض الإرهابيين والدفاع عن مدنهم وأهاليهم وهذا ليس بمستغرب عن سلوكيات وممارسات هذا التنظيم البعيد عن قيم الإسلام والإنسانية ونحن نواسي أهالي الضحايا ونتعاطف معهم ونؤكد على إخوتنا وأبنائنا وأحبتنا من أبناء هذه العشائر بأن خلاص العراق من الإرهاب (داعش) لا يتم إلا بتضافر الجهود بين الجميع».

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